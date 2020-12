Um die Wartezeit auf Weihnachten zu verkürzen, hat Nils einen Adventskalender vorbereitet. Was kommt bei euch an Weihnachten auf den Tisch? Vielleicht auch Kartoffelsalat und Würstchen.

An Weihnachten werden nicht nur Geschenke verteilt, sondern meist auch viel gegessen. Am Heiligabend machen viele Familien Kartoffelsalat mit Würstchen. Der Weihnachtsklassiker geht schnell, ist praktisch und Vegetarier müssen einfach nur die Würstchen weglassen. An Heiligabend gibt es so viel zu tun, da ist ein Salat, den man auch schon vorrichten kann, praktisch. Du kannst dabei sogar helfen.

25 Minuten kochen

Festkochende Kartoffeln werden mit Schale rund 25 Minuten gekocht, bis sie relativ weich sind. Am besten gibst du schon Salz, Kümmel und Kräuter ins Kochwasser. Die Kartoffeln abkühlen lassen, dann geht die Schale ganz leicht ab. Danach in Scheiben schneiden und verfeinern mit Gemüsebrühe, Zwiebeln, Öl, Essig, Pfeffer und Schnittlauch dazu geben. Wer mag, kann dann noch allerhand experimentieren. Eier, Schinken, Mayo und Gurken passen perfekt, aber wahrscheinlich hat deine Familie ihr ganz eigenes Rezept.

Spärlich wie bei Maria und Josef

Warum Kartoffelsalat und Würstchen zur Tradition geworden sind, ist nicht ganz sicher, aber manche glauben, dass das spärliche Essen an die Armut von Maria und Josef erinnern soll. Die hatten schließlich auch nicht viel, als sie in einem Stall Jesus’ Geburt erlebten. Dazu passt auch, dass früher vor Weihnachten gefastet, also beispielsweise kein Fleisch gegessen wurde. Kartoffeln waren eine gute und günstige Nahrungsquelle.

Gans, Ente oder Fondue

Die Fastenzeit endete am 25. Dezember. Passend dazu wird bei vielen Familien dann am ersten und zweiten Weihnachtstag mit Gans oder Ente richtig aufgetischt. Beliebt ist auch Fondue, dabei werden mundgerechte Nahrungsmittelstücke in erhitzte Flüssigkeiten getunkt, zum Beispiel in Käse. Natürlich gibt es aber auch noch ganz andere Gerichte, die man an Weihnachten essen kann. Das ist auch völlig in Ordnung, es sollte nur allen schmecken, damit es keinen Streit am Esstisch gibt.