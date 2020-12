Um die Wartezeit auf Weihnachten zu verkürzen, hat Nils einen Adventskalender vorbereitet. Heute gibt es ein paar lustige Zahlen und Fakten rund ums Thema Weihnachten.

Braucht ihr für das Familienfest an Weihnachten noch ein paar gute Gesprächsthemen? Wie wäre es denn mit Essen: An Weihnachten wird schließlich ganz viel gegessen, auch Ungesundes, wie Plätzchen.

Amerikanische Forscher haben entdeckt, dass wir trotz all dem vielen Essen über die Feiertage nur 370 Gramm zunehmen. Wenn du sonst viel Gemüse und Obst isst, bekommst du über die Feiertage also keinen Bauch wie der Weihnachtsmann. Hast du im vergangenen Jahr einen Schoko-Weihnachtsmann bekommen? Dann war es einer von 151 Millionen, das ist eine Zahl mit insgesamt neun Ziffern.

Früher an der Decke aufgehängt

Die beliebtesten Weihnachtsbäume in Deutschland sind bei der Ernte rund acht bis zwölf Jahre alt und damit zwischen 1,50 und 1,75 Meter groß. Journalisten haben einmal die Nadeln eines 1,63 Meter großen Baumes gezählt und kamen auf 178.000 Nadeln – ganz schön viele. Damit sie möglichst lange am Baum bleiben, brauchen sie genug Wasser. Früher hingen die Christbäume übrigens noch an der Decke, um böse Geister zu vertreiben – das nadelte bestimmt heftig. Schließlich steigt warme Luft ja nach oben.

Auch Sterne können zum Gesprächsthema werden. Sie sind in der Weihnachtszeit ja überall zu sehen. Viele haben auch eine Topfpflanze, die Weihnachtsstern heißt. Mit ihren grünen und roten Blättern hat die Pflanze die klassischen Weihnachtsfarben und ist sehr beliebt. Obwohl sie vor allem im Winter bei uns zu sehen ist, verträgt sie keinen Frost, denn sie kommt eigentlich aus Mittel- und Südamerika. In den tropischen Laubwäldern wächst sie zu einem großen, vier Meter hohen Busch. Damit wird sie also deutlich größer als euer Weihnachtsbaum zuhause.