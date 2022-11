Auch in diesem Jahr wird es in Kusel eine Nikolaus-Stiefelaktion der Interessengemeinschaft geben. IG-Vorsitzende Sandra Dick hat von Volker Lösch übernommen, ihr Geschäft „Bella Nox Wäschetrends“ in der Schwebelstraße 5 ist Anlaufstelle vom 28. November bis 3. Dezember. Ihre Stiefel abgeben können Kinder bis Schuhgröße 36: Name, Wohnort und Telefonnummer sollten mit drauf geschrieben werden. „Sie werden dann an die Geschäfte verteilt, die sie befüllen“, erklärt Dick. Am Tag des Adventsmarkts, Samstag, 10. Dezember, werden die Stiefel in den Schaufenstern der Kuseler Einzelhändler platziert. Wer seinen entdeckt, kann ihn im Geschäft abholen. Wie an allen vier Adventssonntagen haben die mitmachenden Läden bis 16 Uhr geöffnet.