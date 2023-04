Die Niehoffs Vaihinger Fruchtsaft GmbH bekommt einen neuen Geschäftsführer. Zum 1. Juli tritt der 49-jährige Carsten Schemmer die Nachfolge von Gerd Gründahl an. Gründahl hatte diese Position seit 2012 inne und ist zudem seit 2018 Mit-Geschäftsführer von Karlsberg International Management GmbH. Medienberichten zufolge verlässt Gründahl das Unternehmen auf eigenen Wunsch. Er habe Schemmer kennengelernt und sei davon überzeugt, dass mit ihm ein kompetenter Nachfolger gefunden wurde, der das Unternehmen weiter in die Zukunft führen werde, wird Gründahl in einer Mitteilung zitiert. Für Schemmer wird es nicht die erste Station in der Getränkebranche sein. Seit mehreren Jahren ist der 49-Jährige für Heineken tätig. Als Marketingchef war er dabei zum Beispiel für die Marken Heineken und Desperados verantwortlich. Derzeit ist er als Marketingmanager für mehrere alkoholische und nichtalkoholische Getränkemarken in den Regionen Afrika und Mittlerer Osten tätig. Er freue sich darauf, Niehoffs Vaihinger Fruchtsaft als „strategische Säule im Verbund weiter auszubauen und auf die Wachstumsmöglichkeiten im Premium-Saftsegment zu fokussieren“, wird Schemmer in einer Mitteilung zitiert. Das Unternehmen, das über die Überkingen-Teinach Mineralbrunnen AG mehrheitlich zum Homburger Karlsberg Konzern gehört, beschäftigt am Standort Lauterecken rund 90 Mitarbeiter.