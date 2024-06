Mit 1:2 (1:1) unterlag der SV Kaulbach-Kreimbach dem FV Kindsbach II im ersten Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die B-Klasse Kusel-Kaiserslautern.

Der SV hatte sich die Chance auf den Aufstieg mit Platz zwei in Gruppe 1 der C-Klasse Kusel-Kaiserslautern (59 Punkte/111:40 Tore) erarbeitet. Der FVK II (50/67:23) war in der Gruppe 2 auf Rang zwei geklettert.

300 Zuschauer verfolgten die Partie auf dem Rasen des SV Kaulbach-Kreimbach. In der 18. Minute ließ Sebastian Kunze das Heimteam jubeln. Er traf zum 1:0. Die Antwort folgte kurz vor dem Pausenpfiff. In der dritten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte glich Daniel Mayer vom FV Kindsbach II aus. Justin Brand entschied die Partie mit dem 2:1 in der 57. Minute für die Gäste.

Am Mittwoch, 19 Uhr, geht es auf dem Rasen des FV Kindsbach in die nächste Runde. Termin für ein eventuelles drittes Spiel wäre am Samstag, 16 Uhr, auf neutralem Platz. Wo genau ist noch offen.