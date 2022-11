Am Samstagmorgen, 5. November, werden Eisenträger mit Überlänge zur Baustelle „Budau“ am Rosengarten transportiert. Wie die Verbandsgemeinde-Verwaltung Kusel-Altenglan mitteilt, muss deshalb von 8.30 bis circa 11 Uhr die Niederhoferstraße vom kleinen Kreisel in Richtung Torpedo Garage einseitig gesperrt werden. Umfahren lässt sich die Sperrung über die Bahnhofstraße/Lehnstraße.