Der Niederalbener Matthias Andes war am Samstag bei einer sehr ungewöhnlichen Laufveranstaltung da – eine Skisprungschanze stand dabei im Mittelpunkt.

Beim Schanzenlauf Red Bull 400 in Titisee-Neustadt war Andes am Start. Auf einer Strecke von 400 Meter müssen die Bergsprinter 140 Höhenmeter überwinden, was einer durchschnittlichen Steigung von 35 Prozent entspricht. An dem Laufspektakel an der Hochfirstschanze in Titisee-Neustadt im Schwarzwald nahmen insgesamt 500 Sportler teil. Wegen der großen Teilnehmerzahl gab es zunächst einige Vorläufe.

Andes wurde dabei in einer Zeit von 5:06 Minuten Zweiter und qualifizierte sich somit für das Finale der besten 50. Zwischen den beiden Läufen hatte er eineinhalb Stunden Zeit zum Regenerieren. Im Finale lief er dann nach 5:14 Minuten ins Ziel, was letztendlich für ihn Platz 17 bedeutete. „Es war sehr schön, aber auch besonders hart“, berichtete Andes im Anschluss. Während die ersten 150 Meter zum Eingewöhnen im Laufschritt zu absolvieren waren, musste dann in den Wanderschritt übergegangen werden. „Es waren vor allem ab dem Schanzentisch die letzten 100 Meter anspruchsvoll, da man zum Teil über Betonplatten und Holzlatten läuft. Im Ziel sorgte das Laktat dafür, dass meine Beine zugingen.“

Mit seinem Ergebnis sei er sehr zufrieden, habe er doch im Vorfeld nicht einschätzen können, was ihn an der Schanze sportlich erwartet und wie stark die anderen Teilnehmer seien.