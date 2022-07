Diesmal soll es endlich klappen: Sängerin Nicole will am Samstag, 2. Juli, in Kusel in der Fritz-Wunderlich-Halle auftreten. Das Konzert wurde mehrfach verschoben wegen der Pandemie-Beschränkungen. Zuletzt war das Konzert für Mitte Mai anberaumt, doch kurz zuvor erkrankten Bandmitglieder an Covid. Nun aber gibt Nicole grünes Licht.

Am 29. Juni schrieb sie auf ihrem Facebook-Kanal: „Nur noch wenige Tage bis zum lang ersehnten ersten Konzerttermin in Kusel! Ich freue mich so sehr, endlich wieder für und mit euch zu singen.“

In Kusel, wo sie zuletzt 2010 zu erleben war, wird die Grand-Prix-Siegerin von 1982 ihr Programm „40 Jahre Nicole“ vorstellen. Es gibt nur noch ganz wenige Restkarten, etwa über Eventim. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr.