Der für Freitag angekündigte Auftritt von Grand-Prix-Siegerin Nicole in Kusel ist abgeblasen. Ihr Bandleader ist akut erkrankt und auf die Schnelle nicht zu ersetzen. „Aber Nicole möchte auf jeden Fall nach Kusel kommen“, teilte Kulturreferentin Corina Molz am Mittwoch mit. Das Konzert am Vorabend des „Eurovision Song Contest“ hätte ein Höhepunkt im städtischen Kulturprogramm werden sollen.

Der Auftritt in Kusel soll alsbald nachgeholt werden. Wie die Agentur der Sängerin noch am Mittwochabend mitteilte, findet das Konzert voraussichtlich am Samstag, 2. Juli,