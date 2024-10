Seit 2023 leitet Nicola Herrmann (Jahrgang 1998) das Revier Glantal. Er ist in Neunkirchen geboren und in Bexbach aufgewachsen. Zum Studium ging der Saarländer nach Bayern. An der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf studierte er ab 2017 Forstwirtschaft mit einem Abschluss als Bachelor of Engineering. Für den Hochschul-Absolventen waren der Spessart und Augsburg Anwärter-Stationen. Aus Bayern wechselte er vor einem Jahr in den Kreis Kusel und trat im Revier Glantal die Nachfolge von Förster Werner Schramm an. Sein Hobby habe er zum Beruf gemacht, sagt Herrmann. Wie sein Vater geht auch Herrmann auf die Jagd. Schon mit 16 Jahren erlangte er den Jagdschein. Diesem Hobby geht er meist im Staatswald im Südkreis nach. Dabei kann er mit seinem Dackel Suvi die Natur genießen.