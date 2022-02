Am 18. Februar wird ein Transporter aus der Kreisstadt ins Ahrtal rollen. Auf der Ladefläche: zahlreiche Instrumente, mit denen der Musikunterricht für die Schüler des von der Flutkatastrophe hart getroffenen Are-Gymnasiums sichergestellt werden soll.

Das Musikantenlandbüro Burg Lichtenberg organisiert gemeinsam mit dem Familienbeauftragten des Landkreises, Johannes Huber, und Minitec-Gründer Bernhard Bauer eine Spendenaktion für das von der Flutkatastrophe schwer getroffene Are-Gymnasium in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Am Steuer des Transporters, der gen Ahrtal rollt, wird Theresa Mai vom Musikantenlandbüro Burg Lichtenberg sitzen. Mit an Bord wird die Leiterin des Trafo-Projektes Westpfälzer Musikantenland Elaine Neumann sein.

„Das Musikantenlandbüro ist an mich herangetreten, weil beim Instrumentenflohmarkt, den wir im Oktober in Brücken veranstaltet haben noch ein paar Instrumente übrig geblieben sind. Diese wollte man nun gerne spenden“, berichtet Huber im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Daraufhin habe er Kontakt zum Are-Gymnasium hergestellt. Auf das Gymnasium sei er durch eine Kollegin gekommen, die vom Schicksal der Schule gehört hatte, erklärt Huber weiter, der selbst an einer Schule in Saarbrücken unterrichtet.

Freundschaftlicher Kontakt

Der ehrenamtliche Beauftragte für Bildung und junge Familien des Landkreises weiß, wie es um die Schule steht. Er berichtet: „Die Flutkatastrophe hat das Gymnasium, an dem sehr großer Wert auf die musikalische Ausbildung gelegt wird, schwer getroffen. Durch die Flut wurden nicht nur Instrumente zerstört, der komplette Unterricht kann bis heute – und wohl noch einige Zeit – nur in Containern stattfinden.“

Die Mitarbeiter des Musikantenlandbüros haben den Kontakt zu dem Gymnasium im Ahrtal zwischenzeitlich vertieft. Was ursprünglich nur als Kontakt zur Übergabe für die vom Flohmarkt übrig gebliebenen Instrumente gedacht gewesen sei, habe sich zu einem „sehr schönen und freundschaftlichen Kontakt“ mit den Lehrern vor Ort entwickelt, heißt es im Text zum Spendenaufruf auf der Facebook-Seite des Musikantenlandbüros. „Im Gespräch haben uns die Betroffenen vom Fehlen von Instrumenten, Noten, ihrer persönlichen Betroffenheit außerhalb des Schulalltags erzählt – und so war für uns und Johannes Huber klar, dass wir hier gerne noch weiter unterstützen möchten“, so die Mitteilung weiter.

„Dein Euro fürs Ahrtal“

Deshalb will man der Schule nicht nur mit den Instrumenten helfen. Auch finanzielle Unterstützung will man dem arg gebeutelten Gymnasium zukommen lassen. Und da ist auch schon der ein oder andere Euro eingegangen. „Bei unserer Halloween-Feier in Brücken sind rund 500 Euro zusammengekommen und die Sonja-und-Bernhard-Bauer-Stiftung hat 1000 Euro gespendet“, berichtet Huber. Durch Spenden verschiedener Schulen ging weiteres Geld ein – unter anderem über die „Dein Euro fürs Ahrtal“-Spendenaktion, die Huber an der Willi-Graf-Realschule und dem Willi-Graf-Gymnasium in Saarbrücken ins Leben gerufen hat.

„Mittlerweile haben wir einen kleinen vierstelligen Betrag zusammen und hoffen, dass das bis zu unserer Fahrt ins Ahrtal noch mehr wird“, sagt er. Denn mit Geldspenden könne man dem Are-Gymnasium am besten helfen. „Mehr Instrumente helfen uns derzeit nämlich nicht wirklich weiter. Der Transporter, den uns die Kreisverwaltung für die Fahrt ins Ahrtal zur Verfügung stellt, ist schon gut gefüllt“, erklärt Huber. Neben einigen Akkordeons, Mundharmonikas, Keyboards und Gitarren gebe es unter anderem auch ein großes Schlagzeug zu verstauen.

Info

Wer sich mit einer Spende beteiligen möchte, kann das auch über das Konto des Fördervereins des Are-Gymnasiums tun: IBAN DE67 5776 1591 0021 6426 00, Volksbank RheinAhrEifel.