Zu nachtschlafender Zeit, wenn andere sich noch einige Male im Bett umdrehen, steht der Mühlbacher Felix Schäfer schon in der Backstube. Bäckereien wie die seine, in denen die Produkte noch von Hand entstehen, sind in den vergangenen Jahren weniger geworden – auch im Landkreis Kusel. Einblicke in den Alltag eines Bäckers.

Draußen wird es immer kühler, die Menschen holen allmählich dickere Klamotten aus ihren Kleiderschränken. Gut warm ist es hingegen nach