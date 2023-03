Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Es handelte sich um eine Aneinanderreihung von Ad-hoc-Entscheidungen mit in wesentlichen Bereichen planlosen Verwaltungshandlungen.“ So beurteilt der Rechnungshof den Versuch des Kreises 2012/13, das Musikantenlandmuseum aufzupeppen. Gekostet hat’s, Resultate bekam er auch, nur damit gemacht hat er nichts.

Am Anfang stand eine Idee: Das etwas in die Jahre gekommene Musikantenlandmuseum sollte modernisiert werden, um mehr Besucher in die Einrichtung in der Zehntscheune von Burg Lichtenberg zu locken. Es