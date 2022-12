In Blaubach will sich partout niemand finden, der oder die auf dem Ortsbürgermeister-Stuhl Platz nehmen möchte. In Frohnhofen ist das Amt ab Neujahr vakant. In drei Kreis-Gemeinden haben notwendige Wechsel vollzogen werden können.

Der bis dato letzte Versuch ist kurz vor Weihnachten gescheitert: Am 19. Dezember hat wieder niemand die Hand gehoben. Aufs neue hatte sich der Ortsgemeinderat versammelt, um ein Ortsoberhaupt zu bestimmen. Wie schon im Oktober und davor bereits im Sommer aber war kein Kandidat aufgetaucht.

Seit einem guten Jahr ist das Amt in Blaubach nun schon vakant. Amtsinhaber Andreas Lutz hatte Mitte Januar seinen Rücktritt erklärt – nach fast exakt fünf Jahren im Amt. Lutz war im Januar 2017 auf Manfred Trotzki gefolgt, der seinerseits mit dem Amtsantritt 2014 eine Vakanz beendet hatte. Zuvor hatte Kusels Verbandsbürgermeister Stefan Spitzer als Fürsorgebeauftragter die Amtsgeschäfte führen müssen. So wie auch jetzt wieder.

Damals, vor acht Jahren, war Spitzer nur sechs Wochen lang gefordert. Jetzt wartet er schon über ein halbes Jahr darauf, den Stab übergeben zu können. Spitzer hatte übernehmen müssen, als sich im Juni auch die Beigeordneten verabschiedet hatten. Der Rat ist mittlerweile ausgedünnt, eine Lösung zeichnet sich nicht ab.

Hoffnung, noch für die Urwahl jemanden zu finden, besteht hingegen in Frohnhofen – die Bewerbungsfrist läuft noch bis 9. Januar. Das bisherige Ortsoberhaupt Thomas Weyrich hatte im September seinen Rückzug zum Jahresende verkündet.

Drei weitere Bürgermeistersessel sind nicht allzu lange kalt geblieben. In Reipoltskirchen hat Thomas Fischer Anfang Juni von Ernst Eckert übernommen, der sich aus gesundheitlichen Gründen verabschiedet hatte. Geräuschvoller waren die zwei anderen Wechsel: In Konken folgte nach halbjähriger Vakanz Christian Gießler im Juni auf Karl Knecht. In Cronenberg übernahm im Mai Sven Bernhard. Zuvor war im April der Gemeinderat neu gewählt worden. Ortschefin Hannelore Eckel und fast alle Ratsmitglieder hatten im September 2021 ihren Hut genommen.