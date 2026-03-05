Ein Grußwort sorgt in Lauterecken für Wellen – weil es zur Abrechnung missbraucht wurde. Das geht so nicht.

Vor Wahlen ist die Redaktion gern an Schulen unterwegs, bringt Kommunal- oder Landespolitiker und Schüler zusammen. Zwei Gruppen, die sich sonst eher selten über den Weg laufen und nach den Veranstaltungen meist voll des Lobes sind. Also waren wir mit Isabel Steinhauer-Theis (CDU), Philipp Gruber ( FWG) und Christian Sauer (parteilos), die sich um die Nachfolge von Andreas Müller (SPD) in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein bewerben, am Veldenz-Gymnasium. Ein Speeddating stand auf dem Programm: Schüler aus der zwölften Jahrgangsstufe und die Abiturienten löcherten die Kandidaten mit Fragen, die für die Antworten jeweils 120 Sekunden Zeit hatten.

Für den Morgen hatte sich auch Amtsinhaber Müller dazugesellt, der ein Grußwort sprechen sollte. Das ist nicht unüblich. Müller ging in seiner Rede vor den versammelten beiden Klassenstufen auf das Thema Respekt ein. Respekt vor Menschen, die sich ehrenamtlich oder hauptamtlich in der Politik engagieren. Er selbst habe im Amt einmal sogar körperliche Gewalt erfahren und sei in seiner Amtszeit, die im Mai endet, mehrfach verbalen Anfeindungen ausgesetzt gewesen. So weit, so gut, so wichtig.

Plötzlich ändert sich der Tonfall

Doch die Rede fand eine unschöne Wendung, weil Müller plötzlich Schüler im Raum angriff – ohne Namen zu nennen –, die sich im vergangenen Sommer mit der Straußrede völlig daneben benommen hätten, so stellte es Müller dar. Das Grußwort wurde zur Abrechnung und sorgte in der Folge unter den Schülern für reichlich Unruhe. Bei einigen, weil sie eben nicht wussten, wer da angesprochen war; bei anderen, weil sie es sehr genau wussten und die Kritik entschieden zurückwiesen. Später gab es im Treppenhaus der Schule noch hitzige Wortgefechte. Statt sich auf die Kandidaten zu konzentrieren, waren Schüler wegen Müllers Einlassungen abgelenkt und mit den Gedanken oft ganz woanders.

Um es klar zu sagen, Herr Müller: Das war nicht cool! Sowas gehört in ein persönliches Gespräch mit den Beteiligten, aber nicht als Generalabrechnung in eine Schulveranstaltung. Das „Grußwort“ wird in Lauterecken noch lange für Gesprächsstoff sorgen.