Es blieb weitgehend ruhig bei den unangemeldeten Corona-Protesten am Montagabend in Kusel und Waldmohr. In beiden Städten waren etwas weniger Menschen als in der Woche davor unterwegs, in Kusel etwa 180, in Waldmohr etwa 60. Obwohl der Landkreis Kusel eine Allgemeinverfügung erlassen hatte, wonach Masken zu tragen sind, kamen die meisten Teilnehmer dem zunächst nicht nach. Nach Durchsagen des Ordnungsamts durch die Megafone der Polizei setzten immer mehr Demonstrationsteilnehmer ihren Mund-Nasen-Schutz auf. Vereinzelt wurden in Waldmohr von der Polizei Personalien aufgenommen, was auch zu längeren Diskussionen führte.

In Kusel fand eine Kundgebung „Ganz Kusel gegen Geschwurbel“ statt, zu der ein breites Bündnis von Organisationen und Parteien aufgerufen hatte. Bis zu 80 Personen waren auf dem Kochschen Markt, alle trugen Masken.