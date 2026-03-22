Beim 21. Oster- und Frühlingsmarkt in Oberalben präsentierten 17 Aussteller am Freitag und Samstag handgefertigte Waren rund um Frühling und Ostern. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Förderverein des Auswanderermuseums, in dessen Räumen die Stände aufgebaut waren. Zahlreiche Besucher – nicht nur aus dem Landkreis Kusel, sondern auch aus dem benachbarten Saarland – nutzten die Gelegenheit, durch das Angebot aus Kunsthandwerk und Dekoration zu stöbern. Die Aussteller waren unter anderem aus Kaiserslautern, Nerzweiler, Ruschberg und Glanbrücken angereist. Vier Aussteller waren zum ersten Mal dabei: Pia und Jürgen Bollmann aus Godelhausen mit handgefertigten Osterfiguren, Kristina Studt aus Glanbrücken mit weißer Keramik, Elisabeth Drechsler aus Rutsweiler mit Erzgebirgswaren sowie Eva Matzenbacher aus Kusel mit Schmuck. Die Gäste konnten sich mit kulinarischen Schmankerln stärken, darunter die Auswandererknödel, die schon zum festen Bestandteil des Marktes zählen.

Silvia Olsowski aus Lauterecken bot Porzellan-Osterhasenfiguren an. Foto: Eric Sayer Ostermarkt im Auswanderermuseum: Bei Martina Kuhn-Heidrich aus Kusel gab es Osterhasenfiguren. Foto: Eric Sayer