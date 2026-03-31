Der Benzinopark in Kusel soll als „Mitwirkungsfläche“ im neuen Glanz erstrahlen. Doch es gibt Zweifel daran, ob das ausreicht, um dauerhaft Besucher anzuziehen.

Der Benzinopark in Kusel könnte ein belebter Treffpunkt für Jung und Alt sein. Allerdings dient er derzeit eher als Durchgang für Spaziergänger als ein Ort zum Verweilen. Das ist zumindest das Ergebnis einer Bürgerbefragung, zu der das bei der Kreisverwaltung angesiedelte Team des Smart-City-Projekts „Land L(i)eben“ im Januar aufgerufen hatte. 134 Bürger hatten an der Umfrage teilgenommen. Rund die Hälfte davon gab an, den Park nur selten zu besuchen, da es dort etwa zu schattig und zu ungemütlich sei. Außerdem fehle es an Sitzplätzen, Spielangeboten und Möglichkeiten zum Mittagessen in der Nähe.

Als eine von sieben sogenannten Mitwirkungsflächen im Landkreis soll der Benzinopark deshalb aufpoliert werden. 100.000 Euro stehen nach Angaben der Kreisverwaltung je Fläche zur Verfügung, um sogenannte offene Treffpunkte für Alt und Jung zu schaffen. 90 Prozent der Kosten trägt der Bund, zehn Prozent der Kreis.

Das bereits fertige Park-Konzept für Kusel wurde in der vergangenen Stadtratssitzung von Projektkoordinatorin Helen Rapin und Digitallotsin Silvia Latterner vorgestellt. Ziel sei, die Konzepte für alle sieben Standorte noch vor den Sommerferien 2026 im Kreisausschuss zur Abstimmung zu bringen. Anschließend erfolge die Ausschreibung für ein Planungsbüro, das sich unter anderem mit der Frage befassen soll, wie umsetzbar die Pläne sind.

Bänke, Bühne und ein Wasserlauf

Doch was wünschen sich Bürger konkret für den Benzinopark? Laut Rapin und Latterner stand bei der Befragung vor allem das Thema Wasser im Mittelpunkt: Im Konzept sei deshalb vorgesehen, den Wasserlauf im Park zu reaktivieren. Bereits 2018 hatte die CDU mit einem Antrag angeregt, den Park durch Wasser aus dem Mühlgraben freundlicher zu gestalten. Entsprechend wurde beim späteren Ausbau der Trierer Straße unter der Fahrbahn ein neues Rohr Richtung Benzinopark gelegt.

Alles trocken: Bei der Bürgerbefragung wurde deutlich, dass sich viele eine Reaktivierung des Wasserlaufs zum Mühlgraben wünschen. Foto: Jan Ullm

Ebenfalls hätten sich sehr viele Teilnehmer der Umfrage weitere Sitzmöglichkeiten gewünscht. „Beides sind Elemente, die auf jeden Fall umgesetzt werden sollten“, sagte Rapin. Darüber hinaus müsse geprüft werden, was sich vom restlichen Budget noch umsetzen oder alternativ mit anderen Förderprogrammen kombinieren lasse. Weitere Vorschläge seien etwa eine kleine Bühne sowie eine mobile Leinwand, die sowohl für Veranstaltungen als auch für die Umweltbildung genutzt werden könnte.

Ratsmitglieder reagieren skeptisch

Unter den Kuseler Ratsmitgliedern fielen die Reaktionen zum Teil skeptisch aus. Peter Schmitt (SPD) hakte nach, ob bei der geplanten Umgestaltung auch Folgekosten durch den erhöhten Pflegeaufwand mitbedacht seien. Latterner bejahte das: Vorgesehen seien pflegeleichte Flächen, bei denen auch die Bürger mit eingebunden werden könnten. Sollte beispielsweise ein Kräuterbeet angelegt werden, wäre eine Patenschaft mit einer Kita oder einem Verein denkbar, um den Arbeitsaufwand für die Stadt möglichst gering zu halten. Eine solche Einbindung sorge zudem für Akzeptanz in der Bevölkerung und senke das Risiko einer Vermüllung, führte Latterner aus.

Ob die Umsetzung allerdings auch in der Praxis so klappt, bezweifelte Jürgen von Blohn (FWG). „Die Kosten werden an der Stadt hängen bleiben.“ Außerdem warf er die Frage auf, was von den 100.000 Euro am Ende tatsächlich für die Umgestaltung übrig bleibe, wenn Planungskosten von der Summe abgezogen wurden. Die Stadtbeigeordnete Theresa von Blohn (FWG) vertrat eine ähnliche Meinung: Es bringe nichts, „wenn fünf Bänke mehr im Park stehen“. Aus ihrer Sicht brauche es ein „richtiges Konzept“, um den Benzinopark langfristig für Besucher attraktiv zu gestalten – etwa mit einem Minigolfplatz oder ähnlichen Angeboten.

Stadtbürgermeister Martin Heß (CDU) zeigte sich optimistischer: „Wir sollten das Ganze als Einstieg sehen, um den Park in einer größeren Fahrtrichtung weiterzuentwickeln.“ Möglichkeiten gebe es, beispielsweise mit dem Regionalen Zukunftsprogramm, ein Fördertopf des Landes. Ob das Konzept allerdings in der vorliegenden Form umgesetzt werden soll, muss der Stadtrat noch in einer seiner kommenden Sitzungen entscheiden.