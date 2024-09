Bei einem Verkehrsunfall in Waldmohr ist am Sonntagnachmittag ein neunjähriges Mädchen verletzt worden. Die Polizei Schönenberg-Kübelberg, die nun zum Unfallhergang ermittelt, berichtet auf Nachfrage, dass das Kind in der Bahnhofstraße von einem Auto erfasst wurde.

Kurz vor 15 Uhr alarmierte die Integrierte Leitstelle Kaiserslautern die First-Responder-Einheit der Feuerwehr Waldmohr. Als diese an der Einsatzstelle eintraf, kümmerten sich bereits Ersthelfer um das neun Jahre alte Mädchen, wie die Feuerwehr schildert. Mit leichten Verletzungen sei das Mädchen per Rettungswagen ins Uniklinikum nach Homburg gebracht worden.