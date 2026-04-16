Das hat ein Ende, das Hin und Her zwischen Schul- und Ärztehaus sowie die Materialbewegungen bis hoch unters Dach. Die Mensa der Grundschule ist fertig.

Wie das eben oft so ist: Nicht viel hätte gefehlt, und einer der Wichtigsten wäre bei den üblichen Elogen glatt vergessen worden. Wer hat denn über Jahre Unmengen an Zeugs unters Dach geschleppt, inklusive Getränkekisten? Wer hat denn in den letzten Tagen vorm Eröffnungstermin noch Überstunden machen müssen, damit auch ja alles fertig ist, wenn am ersten Schultag nach den Osterferien nicht nur die Kinder wiederkommen, sondern wegen eines feierlichen Anlasses auch Honoratioren herbeieilen? So war es am Montag zu beobachten, als die neue „Mensa“ an der Lauterecker Grundschule ihrer Bestimmung übergeben worden ist.

Andreas Müller brauchte schon eine geraume Weile, um all die Anwesenden persönlich willkommen zu heißen. Dies ließ sich der in knapp sechs Wochen scheidende Bürgermeister der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein nicht nehmen.

Müller fungierte als Hausherr – die VG ist Trägerin der Schule. Denselben Namen wie der Bürgermeister trägt die Chefin der Schule: Nadine Müller führt Regie in der dreizügigen Grundschule der Veldenzstadt. Sie und ihr Kollegium sind neben den Kindern die Nutznießer des neu gewonnenen (und bitter notwendigen) Raumes, den der Bau neben dem angestammten Schulhaus nun zusätzlich bietet.

Alt und neu im Einklang: das Ensemble mit Mensa (im Vordergrund) und altehrwürdigem Schulhaus in der Lauterecker Schulstraße. Der Architekt hat sich offensichtlich was dabei gedacht. Foto: Christian Hamm

Notbehelfe in Realschule und Ärztehaus

Es war schon eine Zumutung, auch und vor allem für die Kleinen: Als Notbehelf waren Säle angemietet und ganze Klassen ausgelagert worden. Grundschüler mussten statt in die Schulstraße ins Domizil der Realschule plus pilgern. Andere mussten regelmäßig ins Ärztehaus ausweichen, das zwar nah am angestammten Grundschulstandort steht, aber eben doch ein Stückchen Weges über die Straße hinweg entfernt ist. Dort mussten auch die Ganztagsschüler hinmarschieren, um ihr Mittagessen einnehmen zu können. Gegessen wurde in zwei Schichten, entsprechend Bewegung war zwischen Schule und Essensplatz. Krass.

Werden dringend benötigt: die zusätzlichen Schulsäle. Foto: Christian Hamm

Aber wer hat ahnen können, wie sich all das entwickelt. Das Hallo war lautstark, als vor vier, fünf Jahren Zahlen aufs Tapet kamen, die vom künftigen Bedarf an Grundschulplätzen kündeten. Hätten sich in Lauterecken nicht die zunächst so leidig anmutenden, immer weiter ausufernden Verzögerungen ergeben, Nichteingeweihte würden heute von einer groben Fehlplanung sprechen.

Diese – auf damaligen Erkenntnissen beruhende – Fehlplanung ist allen Beteiligten nun erspart geblieben. Und noch etwas Gutes hat die Hängepartie mit sich gebracht: Der Bau ist insgesamt günstiger geworden. Denn: So, wie es lief, wäre die Bauphase in jene Zeit gefallen, da zunächst bedingt durch die Corona-Pandemie und später durch den Ukraine-Krieg die Kosten für Baumaterial durch die Decke gingen. Als dann im Februar 2024 die Firma Jung anrückte, um den lange überfälligen Neubau in Lauterecken hochzuziehen, hatte sich die Lage längst wieder beruhigt.

Klar ist: Wäre es nicht zur immensen Verzögerung beim Bau bekommen, müsste man schon längst wieder über Raumnot klagen. Foto: Christian Hamm

Trotzdem: Rund 2,8 Millionen Euro hat der Bau gekostet, knapp unter 1,1 Millionen Zuwendungen gab es aus Mitteln der Schulbauförderung. Mit diesem Geld hat sich ein dreigeschossiger Bau verwirklichen lassen, der ursprünglich nur zwei Geschosse aufweisen sollte. Das zusätzliche war erst Ende 2023 genehmigt worden. Das stellt sich mittlerweile als Segen heraus: Ohne die beiden Säle im obersten Geschoss hätte es weiterhin nicht gereicht, alle zwölf Grundschulklassen nah beieinander unterzubringen. Jetzt sind es vier Säle, die überm Mensa-Speisesaal Raum bieten.

Ganze Grundschüler-„Generationen“ haben die Schule absolviert, ohne von der Mensa zu profitieren. Wie sehr sich der Bau einer dringend benötigten Erweiterung in die Länge gezogen hatte, während die Kinder zeitweise auch den Lärm ertragen mussten, darauf verwies auch der Sprecher der Elternvertretung, Thorsten Döhnert. So gelungen sich die Sache jetzt darstelle, so sehr hätten widrige Umstände den Schulalltag zuvor erschwert.

Blick aus dem Treppenhaus des Neubaus: Gegenüber liegt der Schulhof. Das Sträßchen dazwischen ist kein normaler Verkehrsweg. Da dürfen, streng genommen, nur Busse durch. Foto: Christian Hamm

Denn fast genau neun Jahre sind ins Land gegangen, seit der Verbandsgemeinderat den Grundsatzbeschluss zum Neubau gefasst hatte. Das war 2017. Klar war, dass sich etwas tun muss: An Ort und Stelle stand ein früheres Einfamilienhaus, das als Jugendraum diente und auch von der Schule genutzt wurde. Das alte Gebäude herzurichten, war nicht mehr lohnenswert. 2019 wurde es abgerissen. Doch der Neubau ließ auf sich warten.

Wesentlich waren neuere Erkenntnisse über die Bodenbeschaffenheit, die eine Pfahlgründung verlangten. Und doch gab’s weiter Zweifel, ob 32 Bohrpfähle überhaupt in der Lage seien, das zweigeschossige Gebäude zu tragen. Ein neues statisches Gutachten musste her, die Planung musste modifiziert werden. Mit der neuen Planung wuchs die Erkenntnis, die in die Einsicht mündete: Besser, wir setzen noch eins drauf.

Seit 2019 ein Ausweichquartier genutzt

Und während all dies im zähen Fluss war, musste das Provisorium im Ärztehaus herhalten. „Der Aufzug fährt dort nicht bis ganz nach oben“, verriet ein Insider, der so seine leidigen Erfahrungen mit dem seit 2019 genutzten Ausweichquartier gemacht hat. Konsequenz: Der Mann hat so einiges bis unters Dach hieven müssen. Und täglich musste Essen hinaufgeschafft werden. Die Zeiten sind jetzt vorbei.

Weist neun Schulsäle auf: das Domizil der Grundschule in Lauterecken. Der Platz reichte bislang hinten und vorne nicht. Ein Teil der Klassen war ausgelagert. Foto: Christian Hamm

„Ohne ihn wären wir bis heute nicht fertig geworden“, verkündete Schulleiterin Nadine Müller – und nahm dabei Carsten Pestka in den Blick. Der Genannte lächelte kurz, sichtlich verlegen. Der Bürgermeister hatte verschwitzt, den Namen zu nennen, während er unter anderem den Kreisbeigeordneten Jürgen Conrad, die Verbandsgemeinde-Beigeordneten Sven Eckert, Inge Lütz und Olaf Radolak sowie Stadtbürgermeisterin Isabel Steinhauer-Theis begrüßte. Die Schulgemeinschaft und deren Leitung aber wissen offenbar ganz genau, was sie an ihrem Hausmeister haben – und fand entsprechend lobende Worte für Pestka, dessen Schlepperei im Ärztehaus jetzt ein Ende hat. Außenrum gibt’s noch einiges zu tun. Drinnen aber ist der Neubau inzwischen funktionstüchtig. Foto: Christian Hamm