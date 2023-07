Für den geplanten Neubau des zentralen Verwaltungs- und Werksgebäudes der Verbandsgemeinde Oberes Glantal in Schönenberg-Kübelberg geht es langsam voran. Im Hauptausschuss der Verbandsgemeinde (VG) präsentierte Alexander Blanz vom gleichnamigen Landstuhler Architekturbüro Blanz eine städtebauliche Konzeption, die drei Bauabschnitte vorsieht.

Wie Bürgermeister Christoph Lothschütz sagte, hat die VG im Umfeld der Rathausstraße in Schönenberg-Kübelberg verschiedene Grundstücke gekauft und arrondiert, um für die beiden Neubauten Erschließung und Entwicklung zu ermöglichen. In einem ersten Schritt soll ein Neubau für die Verwaltung der Verbandsgemeindewerke erfolgen. In zwei weiteren Abschnitten soll der Neubau des Verwaltungsgebäudes erfolgen und das bestehende Gebäude abgerissen werden.

Für das Werksgebäude, das von der Bahnhofstraße aus erschlossen werden soll, beläuft sich Blanz zufolge die Kostenschätzung je nach Variante zwischen 4,2 und 4,28 Millionen Euro. Diesen Prognosen liegen den Angaben nach bundesweit ermittelte aktuelle statistische Werte zu Baupreisen zugrunde. Mit einem geringeren Raumbedarf aufgrund von Homeoffice der Verwaltungsmitarbeiter sei nicht zu rechnen, sagte der Architekt. Die Verwaltung der Werke, die 17 Arbeitsplätze umfasst, ist derzeit in Waldmohr untergebracht.