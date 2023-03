Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am kommenden Montag können Geschäfte bis zu einer Größe von 800 Quadratmeter wieder aufmachen – und viele Geschäftsleute im Kreis atmen auf. Zwei von ihnen hat es besonders getroffen, denn sie konnten wegen der Corona-Pandemie noch gar nicht eröffnen: Sandra Dick ihr neues Geschäft „Bella Nox – Wäscheträume“ in der Schwebelstraße und Roberto Campo seine neue Eisdiele in der Bahnhofstraße.

„Genau in der Woche vor der geplanten Eröffnung am 21. März wurde die Geschäftsschließung verfügt“, berichtet die