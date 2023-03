Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Einen 25 Kilometer langen Radweg von Reipoltskirchen bis Schneckenhausen hat Alte-Welt-Mitinitiator Rudi Zapp im Sinn. Viele Absprachen haben schon stattgefunden, nun stellt er nach und nach sein Konzept in den Räten der betroffenen Gemeinden vor. Er hofft, dass mit Zustimmung aller ein kreisübergreifendes Leuchtturmprojekt entsteht.

Als „bekennender und begeisterter Radfahrer“ ist Rudi Zapp in den vergangenen zwei Jahren fast 30.000 Kilometer gefahren. Nicht alle, aber die allermeisten in der Alten Welt. Die ist in Nord-Süd-Richtung