Wegen Renovierung und Umbau wird der Laden im Haus der Kulinarischen Landstraße in Konken ab Montag, 15. Februar, für zwei Wochen geschlossen.

Der Geschäftsraum erhalte ein frischeres Interieur, berichtete Ortsbürgermeister Karl Knecht am Rande der Gemeinderatssitzung. Betreiber des Kulinarischen Hauses ist der Landkreis Kusel. Nach Angaben von Pressesprecherin Karla werden der Innenraum gestrichen und die Innenausstattung teils umgestaltet. Zudem werde die Beleuchtung auf LED umgestellt. Die Umgestaltung soll rund 5000 Euro kosten, knapp 2000 Euro werden nur für die Umstellung der Beleuchtung fällig. Die Investition amortisiere sich nach zwei bis drei Jahren.

Offener und moderner

Es handele sich um „übliche Renovierungs- und Unterhaltungsarbeiten“, erläutert Hagner. Der Verkaufsraum solle durch die Renovierung offener und modern gestaltet werden. „Auch hinsichtlich unseres Warenangebotes wird es im Frühjahr noch einige Änderungen geben“, kündigt der Landkreis auf seiner Internetseite an.

Das Haus der Kulinarischen Landstraße war im Juli 2005 eröffnet worden. Verkauft werden dort Produkte von landwirtschaftlichen Selbstvermarktern. Neben Wurst und Fleischprodukten, Käse sowie Wein und Schnaps finden sich dort auch Backwaren, Obst und Gemüse, Marmelade und Honig. Verkauft werden auch Produkte der mit dem Kreis verpartnerten Regionen – etwa aus Finnland, Polen und der Normandie.

Kritik vom Rechnungshof

Das Engagement des Kreises für das Kulinarische Haus sieht der Rechnungshof in seinem Bericht kritisch. Es sei fraglich, ob die Beteiligung des Landkreises an den Kosten für den Betrieb eines Ladengeschäfts geeignet ist, einen nennenswerten Beitrag zur Belebung des Tourismus in der Region zu leisten, heißt es in dem Bericht. Und weiter: „Sollte die Einrichtung weit überwiegend der Nahversorgung dienen, wäre der Einsatz von Fördermitteln aus dem Bereich des Tourismus sachlich nicht gerechtfertigt.“

Info

Nach der Renovierung wird der Laden am Dienstag, 2. März, wieder eröffnet. Geöffnet ist dienstags bis freitags von 9 bis 18 Uhr, samstags von 7 bis 12 Uhr.