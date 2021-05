Das neue Landesglücksspielgesetz könnte für drei der vier Kuseler Spielhallen das Aus bedeuten. Für die Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan würden ab Juli Steuereinnahmen wegfallen. Kusels Stadtbürgermeister Jochen Hartloff hofft auf eine Lockerung der Regeln.

Ein Abstand von 500 Metern Luftlinie muss laut dem neuen Landesglücksspielgesetz künftig zwischen Spielhallen und Jugendeinrichtungen wie Schulen und Kitas liegen. Auch untereinander müssen die Hallen diese Distanz einhalten. Damit sollen auch die Spieler vor Spielsucht geschützt werden. „Zum Teil geht es auch um die Verödung der Innenstädte, wenn in immer mehr Leerstände Spielhallen einziehen“, sagt Kusels Stadtbürgermeister Jochen Hartloff. „Das ist aber weniger ein Kuseler Problem.“

Drei der vier Spielhallen im Stadtgebiet sind deshalb von der Schließung bedroht. Große Teile der rund 213.000 Euro an Vergnügungssteuer, die im vergangenen Jahr aus Kusel in die Kasse der VG geflossen sind, drohen dadurch in Zukunft wegzufallen. Insgesamt hat die VG etwa 309.000 Euro an Vergnügungssteuer eingenommen.

Welche Spielhallen müssen schließen?

Eine Spielhalle wurde schon im Hinblick auf das neue Gesetz außerhalb des Kuseler Stadtkerns im Gewerbegebiet eröffnet. Sie dürfe auch nach dem Ablauf der Übergangsfrist zum 30. Juni geöffnet bleiben, berichtet Hartloff, der auch für die SPD im Landtag sitzt. „Bei der Spielhalle in der Glanstraße könnte man darüber streiten, ob sie schließen muss“, sagt Hartloff weiter. Sie liege zwar eigentlich auch zu nahe an der Jakob-Muth- sowie der Paul-Moor-Schule. Als Ausnahme von der Abstandsregel gelten allerdings physische Barrieren, die Spielhallen und Schulen voneinander trennen und dadurch auch einen geringeren Abstand zulassen. „Die Bahnschienen und der Kuselbach könnten solche Barrieren sein“, sagt Hartloff. Zwei weitere Spielhallen liegen in der Fritz- Wunderlich- und der Trierer Straße nahe des Siebenpfeiffer-Gymnasiums. Sie müssen wohl in jedem Fall ab Juli ihren Betrieb einstellen.

Dass das neue Landesglücksspielgesetz kommt, ist seit August 2015 bekannt. Die bestehenden Spielhallen haben seitdem noch Bestandsschutz. Bis zum 1. Juli hat die Landesregierung außerdem Zeit, den neuen Glücksspielstaatsvertrag zu unterschreiben, der unter anderem auch den Umgang mit Online-Glücksspielen bundesweit einheitlich regelt. Im Zuge dessen wolle der Landtag beraten, ob die Regelungen, die im Landesgesetz festgeschrieben sind, beibehalten oder geändert werden. Das soll aber erst nach der Landtagswahl im März geschehen. Eine Lösung könnte etwa ein längerer Bestandsschutz oder die Verringerung des Mindestabstands sein.

Ein Konzept der Stadt, wie mit den Leerständen, die unter Umständen entstehen könnten, umgegangen wird, gibt es laut Hartloff nicht. „Das ist eine privatrechtliche Frage“, sagt er. Die Räume könnten zum Beispiel auch als Wohnungen vermietet werden. Klagen gegen das Gesetz seien bislang erfolglos geblieben, sagt Hartloff. „Ich gehe aber davon aus, dass noch mehr Klagen kommen, wenn der Bestandsschutz ausläuft.“

Anderswo kein Problem

In Lauterecken sieht Stadtbürgermeisterin Isabel Steinhauer-Theis kein akutes Problem mit der neuen Regelung. Die dortige Spielhalle besteht erst seit knapp fünf Jahren und befindet sich außerhalb der Stadt im Gewerbegebiet.

Auch in Waldmohr greift die Abstandsregel nicht. In der Stadt gibt es nur eine Spielhalle, die laut Stadtbürgermeister Jürgen Schneider weit genug von Schulen und Kitas entfernt liegt. Schon vor einigen Jahren habe man in der Stadt eine Satzung erlassen, nach der Spielotheken nur in Teilen des Gewerbegebiets eröffnet werden dürfen. Die bereits bestehende Halle in der Stadt hatte dabei Bestandsschutz und darf weiterhin dort betrieben werden. „Das zeigt, wie in Waldmohr die Spielhallen gesehen werden“, sagt Schneider. „Ich persönlich halte die Abstandsregel für sehr sinnvoll und begrüße das Gesetz.“