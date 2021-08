Jazz-Klassiker sind am Sonntag, 12. September, bei einem Konzert mit dem Ensemble My Funny Cellotine in der evangelischen Kirche von Altenkirchen zu hören. Zum dem neuen Trio gehören: Die klassische Cellistin Christine Rutz, Lehrerin an der Musikschule Kuseler Musikantenland. Gitarrist Thomas Seibel, der eine Musikschule in Dittweiler betreibt. Und Dieter Schmidt am Piano, Lehrer an der Kreismusikschule Kaiserslautern. Alle drei Musiker sind in mehreren Ensembles aktiv und haben sich kürzlich in dieser Combo zusammengetan. Sie spielen erstmals in dieser Besetzung in der Kirche. Beginn ist um 17 Uhr. Auf dem Programm finden sich auch weniger bekannte Stücke – von Duke Ellington bis Keith Jarrett. Der Eintritt ist frei.