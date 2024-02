„Wir haben erst in der Zeitung davon erfahren“, kritisiert Katja Daish, Kreisvorstandssprecherin der Grünen, dass ihre Partei nicht zur Gründungsversammlung des „Bündnis für Demokratie im Landkreis Kusel“ eingeladen worden war.

Bei der Veranstaltung zur Gründung des Bündnisses seien Vertreter fast aller demokratischen Parteien des Landkreises vor Ort gewesen. „Wir vom Kreisverband der Grünen waren jedoch nicht vertreten.“ Man sei über das Treffen im Vorfeld weder informiert noch dazu eingeladen worden. Das bezeichnet Daish als „etwas verwunderlich“. Denn die ursprüngliche Demonstration gegen Rechtsextremismus am 20. Januar in Kusel, deren positive Resonanz das Bündnis offenbar ins Leben gerufen habe, wurde „von mir organisiert – wenn auch unter privater Flagge“, so Daish. Das sei einem Teil der Initiatoren des neuen Bündnisses bekannt gewesen. Weiter heißt es: „Als demokratische Partei im Landkreis und als klare Gegner von Extremismus wünschen wir uns als Kuseler Grüne selbstverständlich, uns an diesem Bündnis zu beteiligen.“

Daish weist zudem darauf hin, dass es in Kusel seit Jahren das „Bündnis für Menschlichkeit und Toleranz“ gibt: „Ein Engagement in bereits bestehenden Strukturen wäre gegebenenfalls erfolgversprechender gewesen als eine Neugründung eines inhaltlich mindestens überschneidenden Bündnisses.“ Mit den Initiatoren des neuen Bündnisses soll versucht werden, „eine Klärung herbeizuführen, weswegen wir nicht eingeladen wurden“. Daish: „Wir gehen davon aus, dass es sich sicherlich nur um einen bedauerlichen Irrtum gehandelt haben kann.“