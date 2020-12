Das Dach des Dorfgemeinschaftshauses ist undicht. Es soll für 21.000 Euro repariert werden.

Die Ausgaben sollen noch im Doppelhaushalt 2020/2021 berücksichtigt werden, wie Beigeordneter Timo Deckert erklärt. Er vertrat in der Sitzung den erkrankten Ortsbürgermeister Karl Hahnenberger.

Wie Deckert mitteilt, traten in den letzten Jahren immer wieder kleinere Schäden an dem Dach auf. Bei starken Regenfällen sei auch Wasser in das Gebäude eingedrungen. Aus diesem Grund wollen die Ratsmitglieder die Sanierung nicht mehr aufzuschieben.

Geld für die Feldwege

Mit 10.000 Euro beschloss der Rat eine weitere größere Investition. Der Geldbetrag ist für die Sanierung der Feldwege im Rahmen des laufenden Flurbereinigungsverfahrens vorgesehen. Für den Ausbau des Gehweges in der Flurstraße soll für weitere Planungen ein Ingenieurbüro beauftragt werden. Der Ortsgemeinderat stimmte dem Vorschlag zu.

In einer Eilentscheidung ließ der Ortsbürgermeister im Einvernehmen mit den Beigeordneten einen Zaun am Buswendeplatz als Verkehrssichungsmaßnahme errichten. Er hat 3500 Euro gekostet.