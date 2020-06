Uschi Schäfer hat am Dienstag in der Kuseler Bahnhofstraße 36 das Brautmodengeschäft „Märchenbraut“ eröffnet. Die aus Bad Dürkheim stammende Frau ist vor einem Jahr in den Kreis Kusel gezogen. Mit dem Laden wagt sie den Schritt in die Selbstständigkeit.

Neben einer Vielzahl an Brautkleidern in den Größen 38 bis 60 von renommierten Designern – darunter Lohrengel, Weise, Kleemeier, Schantal und Poirier – bietet Uschi Schäfer Schleier, Jäckchen, Schuhe und Schmuck an.

Das Geschäft mit Umkleideraum hat eine Größe von 120 Quadratmetern. Für ihre Kunden möchte Schäfer sich viel Zeit nehmen. Drei bis vier Stunden könne eine Beratung schon dauern, sagt sie.

Informationen gibt es online unter maerchenbraut-kusel.de. „Märchenbraut“ ist nach Terminvereinbarung unter 06381 4369946, 0151 54831616 oder info@maerchenbraut-kusel.de geöffnet.