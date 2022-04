Der Bauhof der Ortsgemeinde erhält ein neues Domizil. Im Industriegebiet Mehlfpuhl soll ein Gebäude entstehen. Architekt Gerhard Schuck hat zwischenzeitlich ein Konzept vorgelegt. Im Haushalt sind für den Neubau 150.000 Euro eingestellt. Vermutlich wird das aber nicht reichen, glaubt Ortsbürgermeister Thomas Wolf.

Der neue Bauhof wird aus der Ortsmitte in die Mintec-Allee ziehen – direkt neben die Firma KKS. Wolf stellte das Konzept des Architekten in der letzten Sitzung des Ortsgemeinderates vor. In der Mitte des rund 2000 Quadratmeter großen Geländes wird der Neubau errichtet. Das neue Bauhofgebäude soll knapp 235 Quadratmeter aufweisen. Nicht ganz die Hälfte des Platzes wird die Werkstatt einnehmen. Auf der einen Seite schließen sich Aufenthalts-, Umkleide- und Sanitärräume sowie ein Technikraum an. Auf der anderen Seite werden zwei Lagerräume, das Meisterbüro sowie ein Raum für Besprechungen untergebracht.

Platz im Außenbereich

Im Außenbereich gibt es dem Ortsbürgermeister zufolge weitere Lagermöglichkeiten sowie Platz für Fahrzeuge. „Wir werden das Grundstück komplett in Gebrauch nehmen“, betonte Wolf. Das entspreche auch den Vorstellungen der Bauhofmitarbeiter, die in den Entscheidungsprozess einbezogen wurden.

Im Haushalt sind für den Neubau 150.000 Euro eingestellt. „Das wird wahrscheinlich nicht reichen“, ergänzte Wolf. Hinzu kommen die Aufwendungen für den Erwerb des Grundstücks. Die Einnahmen aus dem Verkauf des bisherigen Bauhof-Areals werden noch gegengerechnet.