Den renovierten Mühlbacher Dorfplatz schmückt seit Donnerstagabend ein Zunftbaum. Der etwa 50 Mitglieder zählende Mühlbacher Förderverein um seinen Vorsitzenden Rudi Löbel hatte die Aufstellung des Zunftbaums organisiert, am Donnerstagabend hat ihn das Altenglaner Unternehmen Metallbau Weigel aufgestellt. Den Zunftbaum schmücken 27 Schilder der Vereine und Unternehmen aus Mühlbach sowie einiger Altenglaner Unternehmen. Ein Kranz soll in der kommenden Woche noch angebracht werden. Der Ortsteil Patersbach hatte seinen Zunftbaum beim Dorffest im vergangenen Jahr eingeweiht, die offizielle Einweihung in Mühlbach wird zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden.