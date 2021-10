Die Planungen für die Erweiterung des Friedhofs kommen voran.

Der Gemeinderat wünscht eine zusätzliche Fläche für Baumbestattungen. In der Gewanne „Im Klopp“ , die sich oberhalb des bisherigen Friedhofs anschließt, hat sie bereits einige Grundstücke angekauft, einige weitere sollen hinzukommen.

Die Satzung für die neue Bestattungsform ist in Arbeit, berichtete Ortsbürgermeister Michael Rihlmann. Tatsächliche Bauarbeiten seien für die Erweiterung nicht notwendig. Er stellte klar, dass der neue Teil des Friedhofs keinesfalls barrierefrei sein werde. Schließlich handele es sich um Wald. Da die obere Mauer des Friedhofs marode sei, biete sich an, von dort aus eine Verbindung zum künftigen „Waldfriedhof“ zu schaffen.

Kosten bis zu 2000 Euro

Insgesamt schätzt Rihlmann die Kosten für die Erweiterung auf 1600 bis 2000 Euro. Die künftigen Bestattungskosten sollen laut Rihlmann „im Rahmen“ bleiben. Dennoch sagte er offen, dass es ihm um die „Wirtschaftlichkeit“ gehe. Er legt den Blick auf Externe, die bei Bestattung in Niederalben einen Aufpreis zahlen. Zudem schaut er in Richtung der Nachbarn in Rathsweiler, die keinen eigenen Friedhof hätten, sondern bisher den in Ulmet mitnutzen.

An Linden und Bäumen im Bereich von Bushaltestelle und Spielplatz müssen Äste zurückgeschnitten werden. Der Gemeinderat beschloss zu einem bereits vorliegenden Angebot in Höhe von 2900 Euro noch weitere Offerten einzuholen. Es sollen auch einige Tannen geschnitten werden.

Für 37.000 Euro kauft die Ortsgemeinde einen neuen Traktor.