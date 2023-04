Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Und wieder ist die Region Ohmbachsee um eine Attraktion reicher: Im kleinen, familiären Kreis feierten Mitglieder und Freunde des Sportvereins Sand am und in ihrem Vereinsheim am Samstag die Eröffnung ihres Waldlehrpfads. Wir haben den Wissensparcours erkundet.

Gleich vorweg unser Resümee: Daumen hoch! Eine Exkursion auf verwunschenen Wegen kreuz und quer durch den Bruchwald ist ein Erlebnis für die ganze Familie. Kinder zwischen sechs und zehn Jahren