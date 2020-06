Den Wochenmarkt in Waldmohr bereichert ab Samstag, 27. Juni, der Betrieb „Chef kocht“ aus Homburg. Der Stand von David Simon bietet fair gehandelte Produkte an: Fruchtaufstriche, Gerichte wie Rindergulasch oder Rouladen, Salze und Gewürze, Suppen, Kaffee und Getränke. Auf dem Wochenmarkt, der samstags von 8 bis 12 Uhr geöffnet ist, gibt es in der Regel außerdem Blumen, Fleisch- und Wurstwaren, Honig und Bekleidung. Mittwochs ist auch ein Fischhändler da.