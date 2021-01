Die Bücherei Kübelberg bietet im Januar erstmals einen Abholdienst für Bücher an. Laut Mitteilung können ab sofort Bücher unter www.eopac.net/kob-kuebelberg oder in der App Bibkat vorgemerkt werden. Abholung ist jeweils donnerstags zwischen 16 und 18 Uhr. Am 14. Januar werden die vorbereiteten Medienpakete erstmals im Flur des Valentinhauses bereitgestellt. Die gewünschten Bücher müssen jeweils bis dienstags um 16 Uhr vorbestellt werden. Es ist auch möglich, eine E-Mail an die Katholische öffentliche Bücherei St. Valentin zu schicken an koeb.st.valentin@t-online.de oder dienstags zwischen 16 und 17 Uhr unter der Telefonnummer 06373 8290473 anzurufen.