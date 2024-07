Ende Juni kam der neue Rotary-Präsident in Kusel Roland Lißmann ins Amt. Der ehemalige Kreiskantor will sich in seinem Präsidentschaftsjahr besonders um das Kulturelle bemühen.

Ende Juni hat der bis dahin tätige Präsident der Rotarier in Kusel, Oliver Allmang, das Amt an Roland Lißmann übergeben. Der Neue will einige der Vorhaben seines Vorgängers fortsetzen, aber auch eigene Ideen einbringen. Seit 2009 ist der ehemalige Kreiskantor des Kirchenkreises Obere Nahe Mitglied der Rotarier. „Musik ist ein Beitrag zur humanitären Hilfe, der soziokulturelle Aspekt ist mir wichtig“, so Lißmann.

Auch nach seinem Renteneintritt vor zwei Jahren ist der 68-Jährige aus Offenbach-Hundheim weiter musikalisch unterwegs und arbeitet in Projekten mit Chören und Musikern zusammen, wie er selbst sagt. Der Rotary-Club will sich in dem Gebiet unter seiner Präsidentschaft ebenfalls einbringen, einiges sei auch schon in Planung, wie Lißmann bestätigt. So zum Beispiel durch die Unterstützung der Musikveranstaltung „Una Notte Siciliana“ in Kusel, die im Rahmen des Kultursommers Rheinland-Pfalz stattfindet. Auch die Rotary Big Band soll aktiv werden.

Auch die Partnerschaften zwischen den Clubs sollen vertieft werden. Mit den Rotariern Sarre-Union aus Frankreich laufe das schon gut, so Lißmann, man habe in der jüngeren Vergangenheit gemeinsam Wanderungen unternommen und besuche gegenseitig die Ämterübergabe. Auch mit dem Club aus Palma de Mallorca werde eine tiefere Verbindung angestrebt.

Die Jugend soll weiterhin im Fokus stehen. Die Schwimmkurse, die für Schüler von den Rotariern in Kusel organisiert werden, sollen wie im vergangenen Jahr stattfinden. Für Abiturienten möchte Rotary zudem eine Fahrt zur Messe „Abi – was dann?“ nach Saarbrücken organisieren. Auch das Kinderhaus in Bedesbach soll weiterhin unterstützt werden. Neu ist die Vernetzung mit dem Jugenddienst Rotaract in St. Wendel. Dieser unterstützt unter anderem Jugendliche und junge Erwachsene in Kenia. Ältere Menschen sollen ebenfalls nicht zu kurz kommen: Die Veranstaltungsreihe „gemeinsam statt einsam“ soll bestehen bleiben.