Die protestantische Kirchengemeinde Am Potzberg gründet einen neuen Chor: Am heutigen Dienstag, 19 Uhr, ist die erste Probe. Der erste Auftritt steht schon fest.

Wie Pfarrerin Janina Tamm auf Nachfrage mitteilt, handelt es sich um einen Projektchor, der in Zukunft bei Taizé-Andachten und weiteren kirchlichen Veranstaltungen auftreten soll. Die Proben sollen nicht jede Woche stattfinden, sondern nur vor bestimmten Auftritten. Wer einmal mitmache, verpflichte sich nicht, jedes Mal zu kommen, erläutert die Pfarrerin. „Es geht um Spaß und Freude an der Musik und darum, andere mit unserem Gesang zu erfreuen.“

Ein Name für den Projektchor ist auch schon gefunden: Potz-Blitz. Rund um die Gemeinde am Potzberg ergänzt der Chor den kirchlichen Posaunenchor sowie den örtlichen Berg-und Tal-Chor. Die Proben finden im Jugendheim statt. Alle Altersklassen sind eingeladen. Weitere Proben sind am 7. und 14. September. Der erste Auftritt ist für Sonntag, 19. September, um 18 Uhr bei der Taizé-Andacht in Mühlbach geplant.