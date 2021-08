Anfang des Monats trat Robert Fillinger seine Pfarrstelle in Herschweiler-Pettersheim an. Am Sonntag wurde der 37-Jährige während eines Gottesdienstes in der Kirche St. Michael von Dekan Lars Stetzenbach in das Amt eingeführt. Fillinger stammt aus dem nordrhein-westfälischen Velberg und studierte in Krelingen, Heidelberg und Tübingen Theologie. Sein Vikariat absolvierte er in Iggelheim, anschließend wurde er Stadtjugendpfarrer in Kaiserslautern. Mit seiner ersten Pfarrstelle tritt er die Nachfolge von Pfarrer Robin Braun an.