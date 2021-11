Für das Kriegerdenkmal mitten im Ort übernimmt die Marinekameradschaft Ensdorf/Frankfurt die Patenschaft. Die neuen Paten schritten Ortsbürgermeister Winfried Cloß zufolge direkt zur Tat.

Hintergrund der neuen Patenschaft sei, führte Cloß in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates aus, dass ein Mitglied der Vorstandschaft der Marinekameradschaft in Dittweiler ein Grundstück erworben habe. Er sei mit diesem zufällig ins Gespräch gekommen. „Und das Ganze hat sich entwickelt.“ Inzwischen habe die Marinekameradschaft das Denkmal inklusive Sockel gereinigt „Es ist wieder in einem Top-Zustand“, betonte Cloß. Da es „wirklich dringend notwendig war, hatte auch die Gemeinde geplant, das Denkmal zu säubern, das an die Kriegsopfer erinnert“. Das hätte vermutlich einen fünfstelligen Betrag gekostet. Auch am Volkstrauertag sei eine Einheit der Marinekameradschaft angerückt und habe einen Kranz niedergelegt, sagte Cloß. Und sie werde sich auch weiterhin des Denkmals annehmen.