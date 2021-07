Noch stehen die Häuser die Anwesen 69 und 71 in der Haupstraße. Doch bald schon werden die Gebäude einem Parkplatz mit Grünstreifen weichen. Dafür sprach sich der Ortsgemeinderat Brücken in seiner jüngsten Sitzung aus. Ortsbürgermeister Pius Klein zufolge sollen auf der Fläche 17 Stellplätze entstehen, darunter ein Behindertenparkplatz. Die Bäume, die den Platz beschatten und verschönern sollen, werden etwas zurückgesetzt, um den Autofahrern eine gute Sicht auf die Hauptstraße zu garantieren. Für den Abriss der beiden Gebäude sind 76.000 Euro veranschlagt. Die Tauben, die in den alten Häusern lebten, erhalten ein neues, hölzernes Taubenhaus an der Ecke des Parkplatzes am Rödelbach. Kosten: 7000 Euro. Demnächst sollen die Vögel mit Unterstützung des Tierschutzvereins Kusel umgesiedelt werden.

Abgerissen wird außerdem die Fahrschule in der Hauptstraße 63. Sie wird in das Jugendvereinshaus, Hauptstraße 26, einziehen, beantwortete Klein die Frage eines Ratsmitglieds. „Es ist eine gute Sache für Brücken, dass die Fahrschule erhalten bleibt und wir so noch Geld generieren können.“