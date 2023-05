Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach gut vier Monaten Ruhe kehrt jetzt wieder Leben in das Restaurant in der Schönbachtalhalle in Breitenbach ein. Am Karsamstag hat Mehmet Karakurt das Lokal unter dem Namen „Ambiance Restaurant“ wiedereröffnet – es wurde direkt gut angenommen

Er habe die Anzeige gelesen und sich direkt beworben, sagt Mehmet Karakurt im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Denn nach verschiedenen Anstellungen in Gastronomiebetrieben, zuletzt in Bruchmühlbach-Miesau