Thomas Fischer ist zum neuen Ortsbürgermeister gewählt worden. Nachdem Vorgänger Ernst Eckert sein Amt zum 30. April aus gesundheitlichen Gründen aufgegeben hatte, führte Verbandsbürgermeister Andreas Müller vorübergehend die Amtsgeschäfte.

Der 45-Jährige wohnt in Reipoltskirchen zusammen mit seiner Lebensgefährtin und deren beiden Kindern. Schon seine Eltern waren im Ort aktiv und lebten dies vor, so dass Fischer quasi von Kindesbeinen an eine starke Bindung hat.

Das zeigt sich auch an seinen Freizeit-Aktivitäten in örtlichen Vereinen. So ist er Kassenwart beim Tischtennisclub und bereits einige Jahre Vorsitzender des Fördervereins der Gemeinde. Im Zuge dessen organisierte er beispielsweise die Mittelaltermärkte an der Wasserburg oder die Kerwen mit. Kommunalpolitisch aktiv ist Fischer seit 2014 und hat als Ratsmitglied schon einige Erfahrungen gesammelt. Wichtig ist ihm die gute Zusammenarbeit im Team, um die Gemeinde voranzubringen, denn „Stagnation ist Rückschritt“, erklärt der Diplom-Ingenieur im Bereich Mechatronik. Er arbeitet als Kfz-Prüfer und Sachverständige bei der Dekra.

Den Dorfplatz einweihen

Zusammenarbeit mit einem guten Team im Rat werde auch dann nötig, wenn Fischer beispielsweise in den Sommermonaten beruflich sehr stark eingebunden ist und auch mal die Beigeordneten in Absprache den einen oder anderen Ortstermin wahrnehmen sollten. Aktuell gebe es noch keine größeren neuen Projekte, die in Angriff genommen müssten, aber es seien noch einige Dinge fertigzustellen und Punkte abzuarbeiten. Neben der geplanten Umgestaltung des Friedhofs, Arbeiten am Rad- und Wirtschaftsweg oder auch an der Johann-Heinrich-Roos-Halle, könnte nun beispielsweise auch die offizielle Einweihung des großen Dorfplatzes in den Blick genommen werden.