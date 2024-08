Erstmal ändert sich nichts, bald aber soll es soweit sein. Das ist das Ergebnis der konstituierenden Sitzung des Rothselberger Gemeinderats am Montag. „Wir haben uns darauf verständigt, uns innerhalb der kommenden acht Wochen erneut zu treffen, um dann den neuen Bürgermeister sowie die beiden Beigeordneten zu wählen. Bis dahin bleiben alle kommissarisch in ihren Ämtern“, schildert Ortsbürgermeister Rainer Mohr. Bis zur nächsten Sitzung wolle man im neuen Gemeinderat abklären, wer bereit ist, für das Ortsbürgermeisteramt oder für einen Beigeordnetenposten zu kandidieren, sagt Mohr. Er will sein Amt nach drei Legislaturperioden abgegeben. „Nach 15 Jahren soll das mal ein Jüngerer machen, damit frische Ideen in den Gemeinderat kommen“, befindet er.