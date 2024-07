Der Gemeinderat Langenbach hat bei seiner konstituierenden Sitzung keinen neuen Ortsbürgermeister gewählt. Niemand stellte sich zur Verfügung, das Amt von Wolfgang Schneider zu übernehmen. Schneider, der dem Rat 24 Jahre angehörte, zuletzt fünf Jahre als Ortschef, hatte nicht mehr kandidiert und auch auf ein Mandat in dem Gremium verzichtet. Die beiden Ortsbeigeordneten Klaus-Peter Schäfer und Thomas Ulrich haben ebenfalls ihre Ämter aufgegeben. Aus dem Rat kam der Vorschlag, die Aufgaben des Ortsbürgermeisters auf mehrere Schultern zu verteilen, was laut VG-Verwaltung jedoch aus Haftungsgründen nicht möglich ist. Im Juli soll in einem Gespräch mit Bürgermeister Christoph Lothschütz eine Lösung gefunden werden. Schneider, der die Aussichten, einen neuen Ortsbürgermeister zu finden, als gering einschätzt, bleibt zunächst geschäftsführend im Amt.