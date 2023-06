Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Zeiten, in denen in Kusel aus Kohle Gas produziert wurde, sind längst vorbei. Doch das ehemalige Gaswerk ist noch immer in der Bahnhofstraße zu finden. Bald erhält das Gebäude einen neuen Mieter.

Voraussichtlich im Oktober wird die Verbandsgemeindeverwaltung (VG-Verwaltung) Kusel-Altenglan Mieter im ehemaligen Kuseler Gaswerk in der Bahnhofstraße werden. Die VG wird ihr Zentralarchiv