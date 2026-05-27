Johannes Göddel ist neuer Leiter der Museen im Bürgerhaus Waldmohr. Zu dem Gebäude hat er eine familiäre Verbindung. Wie er die Exponate noch zeitgemäßer präsentieren will.

Johannes Göddel empfängt die Besucher im hinteren Teil des Bürgerhauses Waldmohr mit einem Tablet in der Hand. Stolz präsentiert der junge Museumsleiter die neueste Errungenschaft: eine Museums-App. Mit dieser erfahren Interessierte eine Menge über das ehemalige Amtsgericht, über das Leben als Gefangener sowie über die Fischerei rund um Waldmohr. Am Museumstag (Sonntag, 31. Mai, 13 bis 18 Uhr) ist die Einrichtung geöffnet, wie die anderen Museen in der Verbandsgemeinde Oberes Glantal.

Zwei junge Frauen sehen sich die Gefängniszelle an – lange verweilen sie allerdings nicht. Der spartanisch eingerichtete, neun Quadratmeter große Raum ist schnell besichtigt. Göddel hat den Besucherinnen eines der beiden Tablets überreicht, nun studieren sie eifrig die Texte. An insgesamt fünf Stationen gibt es zusätzliche Informationen und Hintergründe. Für jüngere Besucher dürfen Spiele und Quizze nicht fehlen. Selbst die Originalaufnahme eines Berichts über ein FCK-Spiel ist zu hören.

Avatar Yannick informiert in verschiedenen Sprachen

Nicht nur für Kinder ansprechend: Durch Scannen des QR-Codes, der sich auf Aufstellern befindet, lernt der Nutzer zunächst Yannick kennen – einen Avatar in Fischerkleidung. Yannick wird virtuell in eine Ecke oder mitten in den Raum platziert, dort erzählt er Wissenswertes – auch auf Französisch und Englisch. „Günter Scheidt hat die Texte zur Fischerei, Kurt Kiefer die zur Gefängniszelle verfasst“, sagt Göddel. Er hat alles Korrektur gelesen, manches ergänzt. Für die Technik seien Spezialisten zuständig. Finanziert werden die Tablets über das Förderprogramm „Land L(i)eben“ des Kreises Kusel. An diesem Tag präsentiert Göddel die Testversion – aber am Museumstag „soll alles richtig laufen“.

Die Museums-App ist sicherlich die markanteste Neuerung. In der Gefängniszelle, die mit Bett, Spind, Waschbecken und Toilette sowie Tisch und Stuhl ausgestattet ist, hat der neue Leiter das Regal um Besteck, Becher, Aschenbecher, Teekanne und kleinere Utensilien ergänzt. Auf dem Tisch liegt neben einer alten Zeitung ein Kartenspiel. „Ich möchte, dass das Leben oder der Alltag eines Gefangenen noch anschaulicher, erlebbarer wird“, erläutert er. Deswegen hat er im Schaukasten im Flur einige Dokumente und den abgeschriebenen Brief eines Gefangenen ausgelegt. Außerdem gibt es Polizeiuniformen, Schlagstöcke, Handschellen und eine Stechuhr.

Vergittertes Fenster über dem Kopf

Im Gerichts- und Gefängnisbereich hofft Göddel, bald zusätzliches Material zeigen zu können: Die Jurisprudenz ist nicht nur Hobby, sondern bald auch Beruf des angehenden Juristen. Außerdem haben sein Urgroßvater und sein Großvater dort als Justizbeamte gearbeitet. Nicht von ungefähr liegt ihm also die Geschichte des „Königlich-bayerischen Amtsgerichts“, das im Bürgerhaus untergebracht war, am Herzen. Sehr viel habe er auch von Kurt Kiefer gelernt, der ihm nach wie vor mit Rat und Tat zur Seite stehe. Dieser hatte vor einigen Jahren die Idee, die Gefängniszelle wieder herzurichten. Und als ehemaliger Mitarbeiter der Justizvollzugsanstalt Zweibrücken konnte er einige originäre Exponate organisieren.

Göddel nennt viele Details. So weist er auf die starke Tür mit Verschlägen, Riegeln und dem Guckloch hin. Er erklärt, warum das vergitterte Fenster über dem Kopf des Gefangenen angebracht war: „Der sollte von der Außenwelt abgeschnitten sein.“ Weiter berichtet er, dass die Gefangenen („Wie viele und ob auch Frauen hier einsaßen, muss ich noch herausfinden“) in der Werkstatt über dem Hof arbeiteten, auf dem Areal der heutigen Feuerwehr. Auf dem großzügigen, mit einer dicken Mauer umgebenen Außengelände war Freigang erlaubt. „Es saßen hier nur Gefangene mit kleineren Delikten ein“, berichtet der Museumsleiter. Der Prozess wurde ihnen im Gerichtssaal, dem heutigen Festsaal, gemacht.

Gespräch am Tag des offenen Denkmals

Zur Straßenseite hin befanden sich die Büros oder Amtsstuben. Der Amtsrichter und seine Frau wohnten im oberen Stock des mittleren Bürgerhaus-Traktes. Sie unterhielten im Außenbereich einen Gemüsegarten, wie Göddel weiß. Den Keller und das Obergeschoss, wo sich heute die Räume von DLRG und Rotem Kreuz befinden, will er bald näher in Augenschein nehmen. „Da gibt es einiges zu tun“, sagt er und lacht. Zudem habe er vor – „wenn es meine Zeit mal erlaubt“ – eingehender die Fälle der einst Einsitzenden zu recherchieren, alles zu dokumentieren und darüber zu informieren.

Wie Johannes Göddel zu dem Ehrenamt kam? Beim Tag des offenen Denkmals 2025 sei er im Museum zu Gast gewesen, mit Günter Scheidt und Kurt Kiefer ins Gespräch gekommen. Beide hätten gesagt, dass ihnen „das alles hier etwas viel wird“ und sie einen Nachfolger suchten – ohne schon ganz aufzuhören. Der Jurastudent, der sich als gebürtiger Waldmohrer sehr für die Geschichte seiner Heimatgemeinde interessiert, zögerte nicht lange und sagte zu, die Aufgabe zu übernehmen. Insbesondere bei der Fischerei, bekennt Göddel, sei er auf Unterstützung angewiesen. Er weiß zwar um die Bedeutung der Weiher, kenne Fische und Utensilien. Was aber Details zu Exponaten betreffe, greife er gerne auf Scheidts Expertise zurück. Immerhin hat der passionierte Angler den Raum eingerichtet und bestückt. Das Teamwork der drei funktioniert.

Info

Am Sonntag, 31. Mai, 13 bis 18 Uhr, sind in der Verbandsgemeinde Oberes Glantal folgende Museen geöffnet: Altenkirchen: Kirschenland-Museum, Friedhofstraße 3 (Altes Rathaus); Börsborn: Historischer Glockenturm, Steinbacher Straße 4; Breitenbach: Bergmannsbauern-Museum, Waldmohrer Straße 32; Brücken: Diamantschleifer-Museum, Hauptstraße 47; Schönenberg-Kübelberg: Historischer Bierkeller; Steinbach am Glan: Jüdisches Museum, Lindenstraße 3; Waldmohr: Fischerei-Museum und Historische Gefängniszelle im Bürgerhaus, Weiherstraße 4. Der Eintritt ist überall frei.