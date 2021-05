Polizeipräsident Michael Denne hat Arno Heeling (62), den Leiter der Polizeiinspektion Lauterecken, in den Ruhestand verabschiedet. Seit elf Jahren war der gebürtige Mühlbacher Leiter der Dienststelle, seit 46 Jahren im Polizeidienst. Den Chefposten übernimmt der Erste Kriminalhauptkommissar Stephan Christian. Der 54-Jährige ist in Kirn geboren. Er begann seine polizeiliche Laufbahn 1987. Zuletzt war er Leiter des Standorts der Hochschule der Polizei in Enkenbach-Alsenborn tätig. Christian ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Er lebt in der Verbandsgemeinde Nahe-Glan. Die Polizeiinspektion Lauterecken ist zuständig für rund 27.000 Menschen in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein und dem südlichen Teil der Verbandsgemeinde Nahe-Glan mit insgesamt 56 Ortsgemeinden.