Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der neue Heimat- und Kulturverein (KuH) Sand will das Grundstück kaufen, auf dem die Ziegelberghalle steht. Das soll bei der notwendigen Sanierung der Halle helfen. Doch zu welchem Preis darf und will die Gemeinde verkaufen?

Mit dieser Frage beschäftigte sich der Ortsgemeinderat Schönenberg-Kübelberg bei seiner Sitzung am Donnerstagabend in der Aula der IGS. In mehreren E-Mails und bei Gesprächen hatte der Geschäftsführer