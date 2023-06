Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Ortsgemeinde Altenglan müssen neue Kindergartenplätze geschaffen werden. Da sich nach Auffassung des Rates die Sanierung und Erweiterung des Mühlbacher Kindergartens nicht lohnt und es in dem Ortsteil kein geeignetes Grundstück gibt, soll nun ein Neubau in Altenglan entstehen.

100 Kindergartenplätze muss es in Altenglan mit seinen drei Ortsteilen geben. So gibt es ein Bedarfsplan vor, wie Altenglans Ortsbürgermeisterin Yvonne Draudt-Awe berichtete. In der Ortsgemeinde