Kirche auf die moderne Art und ohne Berührungsängste: Eine Tango-Messe veranstaltet der evangelische Kirchenkreis Obere Nahe in der Abteikirche in Offenbach-Hundheim.

Tango in der Kirche – das klingt zunächst recht außergewöhnlich. Passt solch ein sinnlich-erotischer Tanz denn in eine christliche Kirche? Ja, findet Christian Kurtzahn, der Kantor des Kirchenkreises Obere Nahe. Denn er möchte mit der Aufführung eines Werkes des zeitgenössischen argentinischen Komponisten Martín Palmeri, die am Sonntag, 30. Juni, unter seiner Leitung läuft, bewusst Grenzen überschreiten. „Ich komme nicht nur von der Klassik“, berichtet Kurtzahn im Gespräch mit der RHEINPFALZ, dass er auch Popularmusik schätzt. Mit der Tango-Messe möchte er beide Genres bedienen.

Im Mittelpunkt des Konzertabends steht die „Misatango“, die berühmteste Komposition von Martín Palmeri. Die Messvertonung des 1965 geborenen Komponisten im Stil des durch Landsmann Astor Piazzolla populär gewordenen Tango Nuevo besteht aus fünf Teilen und kombiniert den klassischen sakralen Duktus in lateinischer Sprache mit charakteristischen Tango-Stilmerkmalen. Als Solisten treten Theresia Aranowski (Sopran) und Max Viellehner (Bass) auf. Es singt die Kantorei Idar-Oberstein/Obere Nahe. Die Orchesterbegleitung durch die Kammerphilharmonie Mannheim und weitere Solisten folgt – anders als der Gesang – dem Vorbild des Tango. Dabei übernimmt Norbert Kotzan am Bandoneon eine zentrale Rolle. Das Instrument, ein Verwandter des Akkordeons, ist das Schlüsselinstrument des Tango. Kotzan, der aus dem Heidelberger Raum stammt, habe mehrere Jahre in Argentinien gelebt und sei ein Spezialist auf seinem Instrument, kündigt Kurtzahn an. In der Abteikirche schon häufig gehört, übernimmt Thomas Layes die Soli am Piano.

„Eine sehr rhythimsche, leidenschaftliche Musik“

Das Stück, das auch unter dem Namen „Misa a Buenos Aires“ bekannt ist, wurde 1999 in Rom uraufgeführt. Kurtzahn kennt den Komponisten, den er bei Workshops in Frankfurt getroffen hat. „Es ist eine sehr rhythmische, leidenschaftliche Musik, die in den Slums von Argentinien entstand“, schildert der Kantor. Die markanten Rhythmen haben laut Kurtzahn auch starke melancholische Elemente, „das ist in unserer Zeit wichtig, auch die Traurigkeit zu spüren, den Aufschrei der Menschen“, illustriert der Kirchenmusiker. Dies komme im Tango gut zu tragen.

Zur „Misatango“-Aufführung wird auch die Tänzerin Georgia Rapti erwartet, die einen Performance-Tanz vorführen wird. Zur Aufführung kommen ferner Tango-Stücke wie „La Cumparsita“, „Blue Tango“ und „Tango to Evora“, berichtet Kurtzahn. Hierzu werden Beate und Heinz-Otto Saar den klassischen Tango-Paartanz vorführen.

Nächstes Konzert dann am 7. Juli

Christian Kurtzahn ist seit September 2022 Kantor des Kirchenkreises Obere Nahe. Musikalisch ist er stärker nach Idar-Oberstein orientiert, dem Sitz des Kirchenkreises. Dennoch sei es ihm wichtig, auch die Abteikirche im Kreis Kusel zu bespielen, „eine der schönsten Kirchen im Bezirk mit wunderbarer Akustik und einer sehr guten Orgel“. Deshalb plane er auch schon für Anfang Juli ein weiteres Chorkonzert in der Abteikirche. Für 7. Juli ist der Auftritt des Chores FriFra-Voce aus Offenbach-Hundheim und der Vekio-Voices aus Idar-Oberstein geplant.

Termin

Die Aufführung der „Misatango“ ist am Sonntag, 30. Juni, 18 Uhr in der Abteikirche in Offenbach-Hundheim. Karten gibt es für 20 Euro an der Abendkasse.